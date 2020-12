Policial militar age rápido e salva recém-nascido de sufocamento

Criança foi socorrida no Centro de Belo Horizonte (foto: PM/Divulgação)

A vida de um recém-nascido foi salva na tarde desta quarta-feira (02/12), graças à ação de um policial militar, o soldado Camargo, do 6º Batalhão, que com exercícios de desengasgo e ressuscitamento, conseguiu fazer com que a criança vivesse.

O fato ocorreu próximo à Praça Rio Branco, no Centro de Belo Horizonte. A viatura na qual o soldado estava fazia o patrulhamento da área, quando de repente, no cruzamento da Avenida Santos Dumont com Rua Curitiba, os policiais foram surpreendidos por um homem com a criança no colo, pedindo socorro.





“Está engasgado, está engasgado…”, o pai da criança homem repetia constantemente. O militar saltou da viatura, pegando a criança nos braços e começou a fazer os exercícios.





Em poucos segundos, a criança desengasgou e começou a chorar, alto e forte. Estava salva. A criança foi levada, junto com o pai, para o Hospital Sofia Feldman, onde está sendo examinada.