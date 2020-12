Sul de Minas: mulher é esfaqueada pelo ex-companheiro durante caminhada

Crime em Itajubá: mulher tinha medida protetiva contra o suspeito que a esfaqueou (foto: Prefeitura Municipal/Reprodução)

Uma jovem de 22 anos foipelo ex-companheiro enquanto fazia uma, nesta terça-feira (1º), em Itajubá, no Sul de Minas.Segundo a Polícia Militar, aseguia pela BR-459, no Bairro Santa Rosa, quando teria sido surpreendida pelo rapaz.

O suspeito, de 24 anos, teria abordado a mulher, mas ela teria se recusado a conversar com ele. O homem pegou umae atingiu a jovem na



Após a agressão, ele fugiu em um carro. Testemunhas chamaram o Samu, que socorreu a vítima.



A mulher foi levada ao Hospital de Clínicas da cidade e passou por cirurgia. O estado de saúde dela ainda não foi informado.



Médicos do local chamaram os policiais, que conseguiram conversar com a jovem antes do procedimento.



A informação é de que o suspeito estaria inconformado com o fim do relacionamento e essa teria sido a motivação do crime.



A vítima já havia sido perseguida e ameaçada pelo ex-companheiro e tinha medida protetiva contra ele. Até o momento, o rapaz não foi preso. A Polícia Civil vai investigar o caso.