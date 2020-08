Recém-nascido é encontrado em sacola plástica em Uberlândia

Bebê é do sexo masculino e foi internado (foto: Divulgação/5º BBM) recém-nascido foi encontrado dentro de uma sacola no Anel Viário Sul em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta segunda-feira (24). O bebê estava vivo, mas ainda não se tem informações de quem é a mãe e por quanto tempo ele ficou à beira da pista. Ele está internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU). Umfoidentro de umano Anel Viário Sul em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, na noite desta segunda-feira (24). O bebê estava, mas ainda não se tem informações de quem é a mãe e por quanto tempo ele ficou à beira da pista. Ele está internado no Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU).









O recém nascido é do sexo masculino e estava em uma sacola de supermercado, ainda sujo de sangue e com o cordão umbilical. Na pista do anel viário foram encontradas marcas de sangue, o que apontava um parto recente.





Uma equipe do Sistema Integrado de Atendimento a Trauma e Emergência (Siate) avaliou o estado de saúde do bebê e ele aparentava estar bem e sem ferimentos, apesar de ter sido deixado à beira do asfalto. Com sinais vitais estabilizados, ele foi levado para o pronto Socorro do HC-UFU, onde vai continuar sendo acompanhado por equipe médica.





A Polícia Militar também esteve no local para registrar o abandono e o caso será levado para a Polícia Civil iniciar a investigação.