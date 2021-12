Almenara tem mais de 600 pessoas desabrigadas por causa das chuvas

A cheia no Rio São Francisco, em Almenara, desabrigou e desalojou quase 1 mil pessoas (foto: William Fróis/Divulgação)

Cerca de 600 pessoas estão desabrigadas e 230 estão desalojadas em Almenara, principal cidade da região do Alto Jequitinhonha, quase no limite com municípios do Sul da Bahia. Segundo a Prefeitura de Almenara, desde o dia 28 de novembro, o cenário é de destruição em várias áreas do município.

Na segunda-feira, a chuva voltou a cair e foram muitos os estragos causados. Para agravar ainda mais a situação, o Rio São Francisco transbordou e invadiu diversas casas na cidade e na Zona Rural. Para atender aos desalojados, a Prefeitura de Almenara montou um alojamento na Escola Municipal João Fazendeiro.

De acordo com a prefeitura, todas as famílias atendidas pela força-tarefa organizada para a operação de salvamento estão sendo levadas para o abrigo. De lá, a maioria vai para a casa de parentes e amigos.

O prefeito de Almenara, Ademir Gobira, revogou o decreto de recesso de fim de ano para que os servidores municipais voltassem às suas atividades, dando suporte no resgate das famílias ilhadas.

“Não foi fácil ver boa parte do nosso trabalho destes últimos anos ser destruído pela força das chuvas que assola as cidades mineiras e baianas. Muitas pontes, pontilhões, manilhamentos, pavimentações estão destruídos. A avenida Olindo de Miranda está um caos. Mas tenham a certeza de que iremos reconstruir tudo e jamais deixaremos de cuidar da nossa cidade e do nosso povo”, disse o prefeito Ademir Gobira.

Gobira também determinou que os veículos da Secretaria Municipal de Obras fosem utilizados para atender as pessoas na zona rural e na cidade, levando cestas básicas, colchões e roupas, que foram doadas para os desalojados.

A enchente atingiu os bairros São Francisco, Monte das Oliveiras, Parque São João e Cidade Nova. Todos esses locais estão sendo monitorados pela Defesa Civil Municipal que encontra dificuldades para retirar algumas pessoas que resistem em sair de casa mesmo com a enchente.