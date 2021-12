Motoristas se arriscam em rodovia alagada após chuva forte em Itajubá

Enxurrada atinge BR-459 e continua com trânsito intenso (foto: Redes Sociais) Vídeos de motoristas se arriscando em uma rodovia alagada de Itajubá, no Sul de Minas, foram compartilhados nas redes sociais. O caso aconteceu depois que uma chuva forte atingiu a região e alagou parte da BR-459. A força da água arrastou galhos e troncos de árvores para o meio da pista.

As imagens foram feitas no fim da tarde desta sexta-feira (17/12) na saída de Itajubá, sentido Wenceslau Braz, depois que uma forte chuva atingiu a região. Mesmo com a pista alagada e com troncos de árvores, galhos e pedras, dá para notar que o trânsito em meia pista ficou intenso pela rodovia.

De acordo com a Guarda, o trânsito chegou a ficar comprometido na BR-459, depois que a água baixou, para a retirada dos galhos e troncos da pista. “Meu pessoal junto de moradores fez a retirada dos galhos no local”, disse o comandante.

Galhos e troncos de árvores foram retirados pela guarda e moradores (foto: GCM/divulgação)

Em outro vídeo, um motorista faz um alerta mostrando a queda de barreira na Serra de Piquete. “Olha aí, galera! Quem quiser vir para Aparecida, cuidado! Muita chuva, lama descendo a BR agora”, ressalta.

Alguns bairros da cidade também foram atingidos pela chuva, como Nossa Senhora de Fátima, Varginha, Cantina e Anhumas. Segundo Lucas Cezar Pereira, coordenador da Defesa Civil municipal, foram registrados 50 milímetros de chuva na cidade. Houve deslizamentos de terra na região, mas ninguém ficou ferido.