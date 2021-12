Professores da UEMG se manifestam contra redução salarial de temporários

Proposta utilizada foi criada para ser usada em situações excepcionais e não virar regra (foto: Cristina Horta/EM/D.A Press- 14/06/2012) Os professores da Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG) divulgaram uma carta aberta nesta sexta-feira (17/12) contra a admissão de temporários, em 2022, com carga horária e salários reduzidos, mas com a mesma quantidade de horas para os encargos didáticos, que são as aulas em sala.

"§ 1º As convocações poderão ocorrer, excepcionalmente, para carga horária semanal de trabalho inferior à prevista"

"§ 2º Às convocações realizadas na forma do § 1º do presente artigo, com carga horária igual ou superior a 30 horas semanais, deverão ser atribuídas de 16 a 18 horas semanais de encargos didáticos"

Segundo a carta dos professores, esta resolução, basicamente, reduz a carga horária dos temporários, de 40 horas para 30 horas, porém mantém a atribuição de 16 a 18 horas de encargos didáticos, ou seja, as aulas em sala. Além disso, devido à redução de jornada, os salários passam a ser 25% a menos. "O trabalho se mantém, mas com redução de ¼ do salário", afirma o texto de protesto.

Um professor, que não quis se identificar, afirmou que a resolução foi criada em 2020 para ser usada em caráter excepcional e não como regra. "A resolução permite contratação em caráter excepcional, contudo, e inclusive a reitoria não se posicionou por escrito, mas já está dando ordens orais que isso se efetive a regra geral para contratação desses colegas", disse.

Os encargos didáticos são as aulas propriamente ditas e, dentro da carga horária dos professores, também é preciso preparar tais aulas, orientar trabalhos de conclusão de curso (TCC), fazer projetos de extensão e pesquisas. Entretanto, com uma redução de carga horária e salário, mas mantendo a obrigação de horas/aula, não resta tempo para as outras atividades, que são necessárias.

"A universidade não é só aula. É ensino, pesquisa e extensão. Quanto mais aula você é obrigado a pegar, menos tempo tem para desenvolver pesquisas e projetos de extensão. Isso fere, inclusive, o conceito e concepção de universidade que nós defendemos", explica o professor.

"Além das aulas em sala ou pelo computador, de forma remota, os professores precisam preparar o conteúdo. Ele já gasta 18 horas dando as aulas, então o preparo vai ser por fora e não sobra tempo de desenvolver pesquisas. Ao contratar um profissional de 30 horas, em vez de 40 horas, significa que você está diminuindo a possiblidade desse docente desenvolver pesquisa e a universidade que perde".

A carta foi entregue à reitoria da UEMG hoje (17/12). Segundo outro professor, que também não quis se identificar, "o objetivo dos docentes é mostrar para a reitoria que estamos preocupados com essas condições de trabalho". "É preciso repensá-las. Estamos mostrando que os professores estão atentos a essa precarização da condição de trabalho e queremos pressioná-los para que revejam isso a tempo", diz.

A reportagem do Estado de Minas procurou a reitoria da UEMG para posicionamento e aguarda retorno.

*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Ricci