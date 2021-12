Vídeo: carros derrapam na chuva e voltam de ré em rua de BH; veja onde

Carros derrapam na Rua Mangabeira, próximo a esquina com Av. Prudente de Morais (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)

Já virou rotina para os moradores, comerciantes e por quem mais passa com frequência pela Rua Mangabeira, que liga a Avenida Prudente de Morais ao Bairro Santo Antônio, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte, enfrentar certas dificuldades para subir o morro íngreme da rua em dias de chuva.

Ao menos, é o que garante a população local. Segundo relatos, com a pista molhada, o "caos" está feito, sendo quase impossível não derrapar o carro no solo. O risco é geral, já que acidentes mais graves podem ocorrer.

E não para por aí. Conforme as denúncias, em dias de chuva, o trânsito fica completamente comprometido, já que os carros que não conseguem passe pela rua fazem retorno, de ré, bloqueando o trânsito diversas vezes no decorrer do dia.

Comerciante no local há quatro anos, o gerente de loja Lucas Pezzi, de 29 anos, relata que o incômodo é geral. Além disso, conta que há dias em que é preciso chamar até mesmo reboque para recolher carros que não conseguem sair do lugar. "Em resumo, é um caos quando chove. Hoje, um carro quase entrou dentro de uma casa e não conseguiu arrancar, teve que chamar reboque."

"Sempre quando chove, nenhum carro sobe aqui, raríssimo o carro que sobe. Aí causa engarrafamento, uma buzinação insuportável porque as pessoas não entendem o que está acontecendo. É um caos total. Já veio gente aqui olhar, mas sempre continua na mesma. Vistoriaram, mas nunca vi nada acontecer. Já houve até dano em uma empresa aqui do lado, que um carro entrou dentro do portão deles."

Moradora da Rua Mangabeira há 61 anos, Rose Lopes revela que, quando chove, ouve os barulhos dos carros derrapando dia e noite. Ainda, destaca que há veículos que tentam inúmeras vezes subir o morro, sem sucesso, enquanto outros desistem e retornam de ré. Há também até quem tente subir de ré, segundo relatos. "Toda vida foi assim, tem que subir em zig zag", aponta Rose.

Os relatos são confirmados por vídeos, que mostram motoristas tentando subir a rua e retornando na famosa marcha ré, com o pisca alerta ligado, além do trânsito engarrafado e comprometido. Veja:

A Rua Mangabeira tem sinalização de aclive acentuado e pista escorregadia. Outras ruas da região, ainda de acordo com relatos, também oferecem os mesmos riscos, porém, sem sinalização.

O Estado de Minas entrou em contato com a BHTrans, responsável pelo trânsito de Belo Horizonte, que não se posicionou até o fechamento desta reportagem.