Idosa de 77 anos escuta barulho, pede socorro e PM descobre esconderijo

Ocorrência foi atendida pela Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (17/12) (foto: Imagem ilustrativa - Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O que era, inicialmente, uma denúncia de invasão de domicílio acabou se transformado em uma descoberta bem inusitada em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Uma idosa de 77 anos acionou a Polícia Militar na madrugada desta sexta-feira (17/12) alegando que ouviu um barulho semelhante a alguém forçando a porta de sua casa. No fim das contas, os policiais acabaram encontrando armas e munições escondidas na laje do imóvel.

No entanto, na laje da casa, os militares encontraram dois revólveres e nove munições intactas escondidas em meio a diversas madeiras que existem no local.

Ainda de acordo com a PM, a idosa relatou que não é proprietária das armas e que, possivelmente, pessoas do bairro as esconderam naquele local “por saberem que ela é uma senhora de idade e que mora sozinha”.

Após decidir sair do local, os policiais levaram a moradora até a residência de sua neta, no Bairro Monte Castelo, na Zona Norte da cidade.

As armas e munições foram apreendidas durante as diligências policiais e entregues na delegacia da Polícia Civil. Ninguém havia sido preso até o fechamento desta reportagem.