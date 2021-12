Suspeito de matar mulher após discussão por bombinha em comemoração é preso

De acordo com a Polícia Civil, Luan Carlos, de 30 anos, se apresentou hoje acompanhado do advogado e permaneceu em silêncio. A Polícia Civil não deu mais detalhes e confirmou que o suspeito foi levado para o presídio de Lavras.

O homem fugiu logo após o crime. A Polícia Militar foi até a casa do suspeito, mas ele não estava. A mulher dele contou que o marido tinha uma rixa com as vítimas.

Thalisa Micaelle Gomes da Silva, de 23 anos, foi atingida com três tiros, um na bochecha e os outros dois nas costas. Ela chegou a ser socorrida, mas morreu ao dar entrada no hospital. O corpo dela foi enterrado hoje em Perdões.

Já a mãe dela foi ferida acima do peito esquerdo. A vítima segue internada com quadro de saúde estável.

"Foi uma briga de vizinhos. Eles já não se davam bem. Um absurdo. O cara estava jogando bombinha no boteco, perto da casa delas", relata um vizinho que prefere não se identificar.

Por telefone, o prefeito de Perdões, Hamilton Resende Filho, conhecido por Teco, disse que o setor jurídico da prefeitura está acompanhando a situação, já que Luan é servidor público. “Ele trabalha na Secretaria de Obras. Tem um cargo abaixo do diretor”, afirma o gestor municipal.





Teco alegou ainda que aguarda um posicionamento da Justiça para qualquer decisão.