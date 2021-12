Homem se aproximava de família e estuprava adolescentes em Minas

Delegada pede que possíveis vítimas procurem as autoridades (foto: Reprodução/Google Street View)

Os estupros de duas adolescentes, de 11 e 13 anos, ocorridos há três anos, na cidade de Janaúba, no Norte de Minas, resultaram na prisão do principal suspeito, um homem de 49 anos. Ele foi detido em Porteirinha, na mesma região do estado, para onde fugiu depois do cometimento dos crimes. As investigações foram conduzidas por policiais da Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam), em Janaúba.

As investigações tiveram início a partir das denúncias dos pais das vítimas. Segundo uma das vítimas, uma adolescente que hoje tem 16 anos, os abusos ocorreram desde os seus 13 anos.

Com a publicidade do caso em rede social, feita por parentes dessa vítima, a outra procurou a Deam e relatou que foi violentada pelo suspeito quando tinha 11 anos.

Segundo a Polícia Civil, para cometer os crimes, o suspeito se aproveitava da relação de amizade que mantinha com as famílias das vítimas. Então, na ausência dos pais, abusava sexualmente das jovens.

Foram instaurados inquéritos para apurar os fatos e, dentre as diligências necessárias, foi realizado exame de corpo de delito que constatou que uma das meninas apresentou rompimento de hímen.

Com objetivo de prevenir e reprimir novas violações aos direitos de crianças e adolescentes vítimas de abusos sexuais e, assim, garantir a proteção integral prevista em lei, a delegada Wendy Martins Moreira representou pela decretação da prisão preventiva do suspeito junto ao Poder Judiciário.

A cautelar foi cumprida com o apoio de policiais militares em Porteirinha, local em que o suspeito foi encontrado após deixar a cidade em que os fatos ocorreram. “É de fundamental importância que eventuais vítimas do suspeito preso procure a Delegacia de Janaúba e o denunciem”, destaca a delegada. O suspeito foi encaminhado ao sistema prisional.