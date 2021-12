Polícia pede a sua ajuda para prender o homem da foto

Polícia divulga foto de homem suspeito de assaltar fazenda no Triângulo Mineiro - e está foragido (foto: PCMG/Divulgação)

A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) divulgou nesta sexta-feira (17/12) a foto de um homem de 25 anos suspeito de assaltar uma fazenda em Planura, município de 12 mil habitantes no Triângulo Mineiro. As autoridades concluíram as investigações ontem e já prenderam o comparsa do suspeito que teve a foto divulgada, um jovem de 20 anos.

Agora, a polícia quer prender também Heráclito Guilherme Freitas Neto, conhecido como "Kakito" - e conta com a sua ajuda para encontrá-lo. A caçada ao fugitivo foi montada em parceria com a Polícia Militar e batizada de “Operação Natal Antecipado”.

Segundo os policiais, os dois indiciados agiram da seguinte forma: invadiram a propriedade, anunciaram o assalto portando revólveres, e fugiram levando celulares, documentos, cartões bancários e uma caminhonete.

Depois do cumprimento de prisão do suspeito de 20 anos, no dia 8 de dezembro, este confessou ter cometido o roubo e indicou o comparsa que o auxiliou. O investigado alegou, ainda, que, em coautoria com o foragido, também roubaram outra camionete, na mesma cidade, em junho deste ano.

O suspeito foragido é investigado por outros dois roubos de veículos e um furto de uma lancha, crimes pelos quais já existem mandados de prisão expedidos relacionados à operação Natal Antecipado.

A Polícia Civil solicita a colaboração da população para qualquer informação que leve à localização do procurado. As denúncias podem ser feitas de forma anônima pelo 181 ou 197.