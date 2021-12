Homem é suspeito de matar a esposa e cometer suicídio em Minas

Casal foi encontrado morto dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (16/12) (foto: Polícia Civil/Arquivo)

O comerciante Paulo Sergio Duque Delgado, de 51 anos, e sua esposa Luciana Aparecida do Amaral Tiburcio, de 50, foram encontrados mortos dentro de casa na madrugada desta quinta-feira (16/12), em Juiz de Fora, na Zona da Mata mineira. Ao Estado de Minas, o delegado da Polícia Civil, Rodrigo Rolli, informou que, aparentemente, o homem assassinou a mulher a tiros e, em seguida, cometeu suicídio com a mesma arma.

“O homem apresentava duas perfurações, sendo uma na região abdominal e outra no ouvido direito. Já a mulher tinha três perfurações nas costas e duas no peitoral. No entanto, ainda não temos informações sobre a dinâmica do crime e a motivação. A princípio, levando em conta as lesões e a posição em que a arma foi encontrada junto ao corpo do homem, a suspeita é que ele tenha matado a mulher e depois tirado a própria vida”, explica o titular da Delegacia Especializada de Homicídios em Juiz de Fora.

As diligências tiveram início quando a Polícia Militar foi acionada para ir até o endereço do casal no Bairro Filgueiras, na Zona Nordeste da cidade. No terceiro piso da residência, no quarto do casal, os militares encontraram o comerciante caído no chão. Um revólver calibre 38 e seis cartuchos deflagrados estavam próximos ao corpo.

Conforme o registro policial, a mulher também estava caída no piso, próximo a porta, onde foi identificada uma marca de tiro. No chão, outro projétil foi encontrado. O homem apresentava sangramento no ouvido direito e na região abdominal. Já a mulher sangrava na área do peitoral e das costas.

Mãe pediu socorro à filha momentos antes do crime

Ainda de acordo com o boletim de ocorrência, a filha do casal, de 25 anos, relatou às autoridades que recebeu uma mensagem de áudio da mãe, por volta das 23h47, por meio do WhatsApp, pedindo, em “tom de voz tenso”, que a jovem fosse até sua casa.

Logo, a filha entrou em contato com um tio e ambos foram até o local e, como ela tinha cópia das chaves, entraram no imóvel e flagraram o casal caído no chão do quarto. Segundo ela, a mãe ainda respirava, porém com muita dificuldade. A jovem, que é estudante de medicina, tentou reanimá-la, mas não obteve êxito. Ainda conforme seu relato, os pais estavam separados e tinham reatado o relacionamento há três meses.

Os óbitos foram confirmados por um médico da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e os corpos encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) pelo serviço funerário.





Durante as buscas nos outros cômodos da casa, os policiais militares encontraram um cofre aberto com 82 munições. No primeiro piso da casa, onde há uma loja de materiais de construção, os militares apreenderam mais duas armas de fogo e um rifle.