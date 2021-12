Homem é preso após atirar em pessoas que tentavam ajudar mulher

A arma usada no crime foi apreendida pela Polícia Militar (foto: Divulgação/PMMG) Um homem de 51 anos foi preso após atirar contra quatro pessoas que tentavam ajudar a companheira dele. O caso ocorreu na madrugada desta quinta-feira (16/12), em Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas.



A mulher estava em uma calçada, no bairro Amazonas, pedindo socorro. As vítimas pararam para ajudar quando o companheiro dela, que estava dentro de uma caminhonete parada no local, desceu e disparou os tiros. Um dos disparos acertou o carro em que eles estavam. Ninguém ficou ferido.

Ao ver o carro com as vítimas, ainda segundo a polícia, ela teria pedido socorro. A mulher ainda relatou que ambos havia ingerido bebida alcoólica.



As vítimas deixaram o local e acionaram a polícia. Quando os militares chegaram, o suspeito fugiu, deixando para trás a companheira. Ele tentou se esconder em um lote vago, mas foi encontrado.

O suspeito foi detido por tentativa de homicídio com um revólver calibre 38 e cinco munições. Ele foi levado para a delegacia.