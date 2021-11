Temporal em Nova Serrana deixa rastro de destruição e mata uma pessoa

Equipes da prefeitura de Nova Serrana fazem a limpeza e contabilizam os estragos (foto: Divulgação/Prefeitura de Nova Serrana)

Equipes da Defesa Civil de Nova Serrana, no Centro-Oeste de Minas, ainda contabilizam os estragos causados pelo temporal que caiu na cidade nesse domingo (7/11). A chuva inundou pelo menos 100 casas e um idoso, de 62 anos, morreu arrastado pela correnteza. No estado, 114 cidades podem ter chuva de grznizo nas próximas horas.



A previsão é de novos temporais entre quarta e quinta-feira desta semana, segundo o Inmet. A temperatura deve variar entre 19°C e 30°C.





Danos na cidade

A limpeza iniciada ontem, após o nível da água abaixar, ainda continua com apoio da Guarda Municipal e da Secretaria de Desenvolvimento Urbano.



A Assistência Social também atua com suporte às famílias que tiveram as casas invadidas pela água. Parte retornou para os imóveis e algumas se abrigaram em residências de parentes. De acordo com a prefeitura, nenhuma precisou ser abrigada pelo município.

O prejuízo para algumas famílias só não foi maior porque a Defesa Civil criou um canal de comunicação para aquelas que vivem em regiões alagáveis. Por volta das 12h30, foi emitido o alerta. Alguns moradores colocaram, por exemplo, os móveis para cima e tentaram proteger os perteces, antes de saírem de casa. O monitoramento é feito constantemente.



Ocorrências

Parte da estrutura de um imóvel desabou em Nova Serrana (foto: Reprodução Redes Sociais)



Os dois ribeirões que cortam a cidade, Fartura e Pavão, transbordaram causando vários pontos de alagamento. Seis bairros foram os mais atingidos pelo temporal: São Geraldo, Cidade Nova, Jardim do Lago, Santana, Veredas e Park Dona Gumercinda.



A chuva também gerou interrupção de energia. Parte de imóvel desabou e a entrada da cidade ficou interditada por quase quatro horas devido à queda de uma árvore.



Um idoso morreu afogado após ter o carro arrastado pela enxurrada ao tentar atravessar uma rua no Bairro Cidade Nova. O veículo, com o corpo, só foi encontrado na madrugada desta segunda-feira (8/11) pelo Corpo de Bombeiros, quando o nível da água abaixou. Ele estava dentro de um ribeirão.



Uma motociclista também foi arrastada ao tentar atravessar uma via. Com a força da enxurrada, ela foi derrubada da moto. Entretanto, conseguiu se segurar em uma edificação e foi resgatada pelos bombeiros. A mulher foi levada para o hospital.

Outros veículos, porém sem vítimas, também foram arrastados para dentro dos ribeirões. Os bombeiros continuam atuando para retirada e a ocorrência não havia sido encerrada até o final da tarde de hoje.

*Amanda Quintiliano especial para o EM

Ruas ficaram alagadas em pelo menos 100 famílias tiveram as casas inundadas em Nova Serrana (foto: Reprodução Redes Sociais)