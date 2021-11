Atenção: 114 cidades de Minas podem ter chuva de granizo nas próximas horas

Minas está sob influência de um fenômeno meteorológico que aumenta a quantidade de nuvens no céu e causa tempestades (foto: Reprodução/Climatempo)

Pelo menos 114 cidades do Sul de Minas Gerais e do Triângulo podem ter chuva de granizo nas próximas horas. É o que indica um novo alerta do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Pancadas de chuvas devem continuar até sexta-feira

Apesar da possiilidade do granizo e de tempestades, são baixos os riscos de queda de energia e danos em plantações, segundo o órgão. As tempestades podem chegar a até 50 milímetros em um período de 24 horas. Os ventos devem ser fortes, de até 60km/h.

Já para outras 234 cidades de Minas (Zona da Mata, Vale do Jequitinhonha, Mucuri, Triângulo, Norte e Noroeste) há risco de problemas com o acumulado de chuva. Ainda que o volume seja relativamente baixo (até 50mm, segundo o Inmet), o solo já saturado em algumas cidades por causa das chuvas dos útlimos dias pode colapsar.

O aumento do risco de chuvas fortes e de tempestades de granizo acontece por causa da Zona de Convergência do Atlântico Sul. É um fenômeno meteorológico que forma uma faixa de nebulosidade que se estende desde o sul da região amazônica até a região central do continente (chegando justamente em Minas Gerais), e que acontece na transição entre a primavera e o verão.



Tanto que a expectativa dos meteorologistas é que as chuvas persistam em Minas Gerais até a próxima sexta-feira (12/11)

Veja quais cidades podem ter chuva de granizo nas próximas horas

