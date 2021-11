Minas deve ter pancadas de chuva até na sexta-feira (12/11)

Clima em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

O tempo instável e chuvoso está de volta a Minas nesta segunda-feira (8/11), e a previsão é que, até sexta (12/11), o estado tenha pancadas acompanhadas de trovoadas em todas as regiões.Entretanto, o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) aponta que há uma tendência de redução das chuvas no fim de semana, véspera de feriado prolongado na próxima segunda-feira (15/11), quando se comemora a Proclamação da República.Segundo o Inmet, durante quarta (10/11) e quinta-feiras (11/11) as chuvas devem ser mais intensas nas regiões Central, Triângulo, Noroeste, Vale do Aço e Rio Doce.Nesta segunda-feira (8/11) Belo Horizonte terá dia de céu nublado, com pancadas de chuva no período da tarde. Na madrugada, a estação meteorológica do Cercadinho registrou a menor temperatura da capital, com 17°C. Já a maior deve chegar aos 30°C até o fim do dia.A mínima do estado foi em Monte Verde, na Região Sul, com 11,2°C. A máxima está prevista para chegar aos 37°C, no Triângulo Mineiro.