Temperatura pode chegar aos 30°C nesta quinta-feira (4/11) em BH

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Nesta quinta-feira (4/11) o céu fica claro a parcialmente nublado em praticamente todo o estado, exceto nas regiões Norte, Noroeste e Leste de Minas, onde o tempo fica nublado com pancadas de chuvas fortes no período da tarde.

Na madrugada desta quinta (4/11), o Inmet registrou a menor temperatura da capital na estação meteorológica do Cercadinho, com 17,5°C. A maior temperatura em BH deve ser de 30°C.

A mínima registrada no estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, com 9,4°C. A máxima está prevista para 35°C, no Triângulo e Norte de Minas.







* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira