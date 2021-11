Chuva dá 'trégua' aos belo-horizontinos; temperaturas chegam aos 32°C

Clima na capital mineira (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

10:05 - 02/11/2021 Após chuva e alagamento, Tereza Cristina passa por limpeza nesta terça (2) Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), nesta quarta-feira (3/11) há apenas possibilidade de chuva fraca e isolada para BH. Já nas regiões Norte, Faixa Leste, Noroeste e Jequitinhonha devem ser registradas chuvas fortes até na quinta-feira (4/11). O temporal que atingiu o Norte de Minas das 9h da manhã de terça (2/11) até 8h desta quarta (3/11), elevou o nível de umidade na região. Em 24 horas choveu até 91 mm.



Confira os destaques dos maiores volumes de chuvas nesta região: Mocambinho- 91 mm

Araçuaí- 55,6 mm

Águas Vermelhas- 53,2 mm

Itaobim- 46,8 mm

Teófilo Otoni- 26 mm

Rio Pardo de Minas- 24,8 mm

Almenara- 18,2 mm

Timóteo- 17,4 mm

Aimorés- 15,2 mm. Em BH, a menor temperatura desta quarta-feira (3/11) foi registrada na estação meteorológica do Cercadinho, com 16°C. A máxima deve alcançar os 29°C no período da tarde. Na quinta (4/11) os termômetros devem subir para 30°C. No fim de semana, podem chegar aos 32°C. A mínima do estado foi registrada no Sul de Minas, na cidade de Maria da Fé, com 9,7°C. A maior temperatura está prevista para o Norte de Minas, com até 34°C.



* Estagiária sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira



As chuvas que tomaram conta de Minas Gerais no feriado prolongado de Finados na terça-feira (2/11) começam a se afastar de Belo Horizonte e ganhar força no Norte do estado, podendo ocorrer pancadas com trovoadas e ventania na região. Na capital, as temperaturas se elevam, podendo chegar até aos 32°C no final de semana.