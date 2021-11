Chuva deve continuar intensa em MG neste feriado de Finados

BH tem previsão de céu nublado a parcialmente nublado com chuva isolada nesta terça-feira (2/11) (foto: Juarez Rodrigues/EM/D.A Press) Novembro começou com chuva intensa em Minas Gerais e no primeiro dia já caiu quase metade da água prevista para todo o mês. Nesta terça-feira (2/11), feriado de finados, o temporal deve continuar em todo estado.













A temperatura mínima foi de 11,7°C em Monte Verde, no Sul de Minas, e a máxima prevista é de 33°C no Norte. Em BH, a mínima foi de 15,3°C em Cercadinho e a máxima deve ficar em torno de 23°C.

Novembro chega com chuva intensa

Três regionais de BH já registraram, no primeiro dia de novembro, 40% da chuva esperada para todo o mês. São elas: Centro-Sul, Leste e Noroeste, conforme levantamento da Subsecretaria de Proteção e Defesa Civil da capital mineira.





A média histórica de novembro é de 239,8 milímetros. Até as 20h desta segunda (1º/11), caíram 98 mm no Centro-Sul de BH; 97 mm no Noroeste; e 96,4 no Leste da cidade.





Acumulado de chuvas (em milímetros) em novembro até 20h30 do dia 1º: