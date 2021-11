Veja o que abre e o que fecha em BH no feriado de Finados

Consumidores poderão ir às compras mesmo no feriado (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) Neste feriado do Dia de Finados, terça-feira (2/11), o comércio de Belo Horizonte poderá funcionar normalmente, respeitando o horário de funcionamento estipulado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A informação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).





Shoppings

Shopping Cidade

Alimentação: 11h às 21h

Lojas e quiosques: 10h às 16h

Super Nosso: 8h às 21h

Cinema: 14h às 21h

Portarias do shopping cidade: 10h às 21h

Minas Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 21h

Academia Smart Fit: 8h às 14h

Cinema: conforme programação Cineart

Axial: 7h às 13h

Boulevard

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 11h às 21h

Restaurantes: 11h às 01h

Via Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 12h às 22h

Cinema: conforme programação Cineart

BH Shopping

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Carrefour: 8h às 21h

Lojas Americanas: 12h às 20h

Hotzone: 12h às 21h

Cinema: conforme programação do Cinemark

Diamond Mall

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 10h às 22h

Verdemar: 7h às 21h

Drogaria Araujo: 9h às 22h

Cinema: conforme programação divulgada

Academia: 8h às 14h

Lotérica: não abre

Pátio Savassi

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Gastronomia: 10h às 22h

Shopping Norte

O Shopping Norte informou que no feriado do dia 2 de novembro, o estabelecimento irá funcionar em horário normal, de 10h às 22h.

Shopping Del Rey

Lojas e quiosques: 14h às 20h

Praça de alimentação: 11h às 22h

Shopping Estação

Ainda não informou.

Bancos

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as agências bancárias fecham no dia 2, mesmo nas localidades em que o feriado foi antecipado para outra data. As contas de consumo, como água, energia, telefone, e os carnês com vencimento em 02 de novembro poderão ser pagos, sem acréscimo, na quarta-feira (03/11).

Hemominas

Todas as unidades do Hemominas estarão fechadas no dia 2 de novembro.

Cemitérios

Visitas aos cemitérios públicos estão permitidas, sem agendamento prévio, das 7h às 17h30 . A orientação da PBH é para que cada família leve suas próprias flores, sendo que apenas as naturais serão permitidas e não haverá venda no local.

Cemig

Na terça-feira (2/11), não haverá expediente nos postos e agências de atendimento da Cemig. A partir de quarta-feira (3/11), o atendimento será normal.

Turismo, parques e zoológico

No Dia de Finados, o Mercado Central de BH vai funcionar das 8h às 18h.





Sobre postos de informação, somente o CAT Mercado Central estará aberto. O horário é das 8h às 13h.





Zoológico e Jardim Botânico: aberto das 8h às 17h, com entrada permitida até às 16h. A prefeitura informa a obrigatoriedade de agendamento prévio no site, no menu "agendamento de visitas".

Parques - De 8h às 17h:

- Parque da Serra do Curral: A entrada permitida até as 16h, e há exigência de vacinação contra a febre amarela.

- Parque das Mangabeiras: Também é necessário comprovante de vacina contra a febre amarela.

- Parque Francisco Lins do Rego/Ecológico da Pampulha: A entrada é permitida até às 16h.

- Parque Municipal Renato Azeredo

- Parque Nossa Senhora da Piedade

- Parque Municipal Fazenda Lagoa do Nado

- Parque Elias Michel Farah

- Parque Ecológico do Bairro Caiçara

- Parque Ecológico Vencesli Firmino

- Parque Ursulina de Andrade Mello

- Parque Pedro Machado

- Parque Cássia Eller

- Parque Mata das borboletas

- Parque Julien Rien

- Parque Municipal Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

- Parque José Lopes dos Reis (Baleares)

- Parque do Bairro Cenáculo

- Parque Universitário

- Parque Primeiro de Maio

- Parque Municipal Fernão Dias

- Parque Ismael de Oliveira Fábregas

- Parque Marcos Mazzoni

- Parque Real

- Parque Rosinha Cadar

- Parque Tom Jobim

- Parque Professor Amílcar Vianna Martins

- Parque Jardim Belmonte

- Parque Orlando de Carvalho Silveira

- Parque Guilherme Lage

- Parque do Bairro Planalto

Parques - De 7h às 18h:

- Parque Aggeo Pio Sobrinho: Há exigência de vacinação contra a febre amarela.

- Parques Jacques Cousteau: Há exigência de vacinação contra a febre amarela.

- Parque do Bairro Havaí

- Parque Roberto Burle Marx

- Parque Carlos de Faria Tavares (Vila Pinho)

Parques - De 7h às 17h:

- Parque do Conjunto Estrela Dalva

Sem restrição de horário:

- Parque Ecológico Alfredo Sabetta

- Parque da Vila Pantanal

- Parque Halley Alves Bessa

- Parque Jornalista Eduardo Couri

- Parque do Bairro Trevo

- Parque da Matinha

- Parque Municipal Tião dos Santos

- Parque do Confisco

- Parque Juscelino Kubistchek

- Área do Vertedouro da Barragem Santa Lúcia

- Parque das Nações

- Parque Linear do Vale do Arrudas

- Parque Linear José Cândido da Silveira

- Parque Jardim Montanhês

Cultura

Confira ainda a programação dos espaços que fazem parte do Circuito Liberdade:





O Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB) abrirá normalmente na segunda-feira (1°/11), das 10h às 22h. Já na terça-feira (2/11) ficará fechado.





O Museu das Minas e do Metal (MM Gerdau) não abrirá nos dois dias.





O BDMG Cultural está temporariamente fechado.





O Espaço do Conhecimento UFMG permanece fechado (ainda não reabriu depois da liberação).





O Memorial Minas Gerais Vale fecha na segunda-feira (1°/11) e na terça-feira (2/11) funcionará das 10h às 17h30, com permanência até as 18h (horário normal).





O Centro de Arte Popular e o Museu dos Militares estarão fechados nos dois dias

O Museu Mineiro funcionará apenas na terça-feira, das 11h às 17h.





O Palácio das Artes não funciona na segunda-feira, já na terça ficará aberto das 9h30 às 21h.





A Casa da Fotografia de Minas Gerais (Câmera Sete) não funciona na segunda-feira e na terça-feira ficará aberta das 9h30 às 20h.

Restaurantes populares

De acordo com a prefeitura, os restaurantes populares I,II,III e IV irão oferecer almoço exclusivamente para a população em situação de rua.

Limpeza Urbana

Segundo a PBH, haverá coleta domiciliar de resíduos comuns em residências e no comércio. As Unidades de Recebimento de Pequenos Volumes (URPVs) estarão abertas para a população, e não haverá coleta seletiva.

Serviços gerais

BH Resolve, postos do Sine Municipal, postos do Procon e equipamentos culturais não funcionarão no dia 2 de novembro.

* Estagiários sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.