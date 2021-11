Grande BH: veja o funcionamento dos cemitérios neste Dia de Finados

Cemitérios abrem as portas para o público nesta terça-feira (2/10), Dia de Finados (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As visitações aos cemitérios públicos e privados voltaram a ser permitidas em Belo Horizonte e Região Metropolitana no Dia de Finados. Nesta terça-feira (2/10), familiares e amigos poderão visitar seus entes queridos na capital mineira.









Os protocolos de segurança contra a COVID-19 permanecem valendo e o uso de máscara, distanciamento e álcool em gel na entrada são obrigatórios.



Veja o funconamento dos cemitérios em Belo Horizonte e Região Metropolitana:





Bonfim, Consolação, Saudade e Paz





Os cemitérios do Bonfim, Consolação, Saudade e Paz, geridos pela PBH, devem funcionar das 7h às 17h30 nesta terça, sem necessidade de agendamento prévio ou limite de pessoas. A orientação é que as pessoas se atentem à regra que não permite a venda de flores no local e se programem para comprá-las previamente.





Parque Renascer





No cemitério Parque Renascer, as visitações ocorrem a partir das 7h, com limite previsto para às 18h. A programação para esta terça-feira inclui a tradicional chuva de pétalas, onde um helicóptero percorrerá toda a área do cemitério jogando pétalas de rosas, às 11h. A presença do público é permitida.





Além disso, uma missa será realizada às 8h e transmitida exclusivamente pelo canal no YouTube “Cemitério sem Mistério”. A expectativa é de que até 15 mil pessoas visitem o local neste Dia de Finados.





Bosque da Esperança





No cemitério Bosque da Esperança, as celebrações religiosas acontecem presencialmente. A primeira missa acontece às 8h, seguida da tradicional chuva de pétalas por todo o local. Às 11h e às 16h outras missas serão celebradas.





Na programação, há, também, um culto ecumênico marcado para às 14h. As portas ficam abertas para o público das 7h às 17h nesta terça-feira.





Parque da Colina





No Parque da Colina, o funcionamento nesta terça será das 7h às 17h. Quatro missas serão celebradas de forma presencial. Na parte da manhã as celebrações devem ocorrer às 9h e às 11h. À tarde, as missas ocorrem às 15h e às 17h.





Contagem





Em Contagem, Região Metropolitana de Belo Horizonte, a prefeitura anunciou que permitirá a visitação aos cemitérios públicos e privados da cidade. Neste Dia de Finados, os cemitérios de São Pedro, Nossa Senhora da Glória e Bom Jesus ficarão abertos das 8h às 17h.





No entanto, as celebrações religiosas, comuns à data, não devem acontecer. Segundo a prefeitura, a decisão é uma forma de evitar aglomerações. É obrigatório, ainda, o cumprimento de todas as exigências sanitárias, como a medição da temperatura, distanciamento entre as pessoas e uso de máscaras.





Betim

Em Betim, a visitação aos cemitérios nesta terça será controlada e regras de funcionamento já foram anunciadas pela prefeitura local. O horário de visitação será das 8h às 16h e os visitantes devem ficar atentos ao limite máximo de pessoas.





No cemitério Parque da Cachoeira, o número máximo será de 4 mil pessoas. No Parque Retiro da Saudade e Nossa Senhora do Carmo, serão permitidas 800 pessoas em cada um. Já no Reino das Rosas, 1.400 visitas.





O tempo de permanência no local também será controlado e a visitação pode durar até 20 minutos. A entrada será controlada por meio de fichas numeradas e o estacionamento nos cemitérios públicos ficará fechado. Nos particulares, apenas 50% das vagas para veículos poderão ser ocupadas. A aferição da temperatura, uso de máscaras e álcool em gel também serão obrigatórios.





Quanto às celebrações e cultos religiosos, a prefeitura anunciou que serão permitidos nesta data. O objetivo é evitar aglomerações.

