Veja o que abre e o que fecha em BH no feriado de Finados

Comércio da capital poderá funcionar, desde que obedeça aos horários de funcionamento estipulados pela prefeitura (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 07/08/2021)

Neste feriado do Dia de Finados, terça-feira (2/11), o comércio de Belo Horizonte poderá funcionar normalmente, respeitando o horário de funcionamento estipulado pela Prefeitura de Belo Horizonte (PBH). A informação é da Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH).





Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), as agências bancárias fecham no dia 2, mesmo nas localidades em que o feriado foi antecipado para outra data. Na segunda-feira (1°/11), os bancos abrem normalmente nas cidades que não tiverem feriados municipais.





As unidades do Hemominas funcionarão normalmente no ponto facultativo do dia 1º de novembro, porém, no dia 2, todas as unidades estarão fechadas.









Os postos e agências de atendimento da Cemig irão funcionar normalmente na segunda-feira (1°/11), de 8h às 16:30h. Já na terça-feira (2/11), não haverá expediente. A partir de quarta-feira (3/11), o atendimento será normal.





As agências do INSS estarão fechadas na segunda-feira (1°/11). O atendimento pode ser feito de maneira remota. As pessoas que precisarem buscar informações, pedir benefícios e agendar serviços, podem usar o Meu INSS, também disponível como aplicativo para celular, ou, ainda, pelo telefone 135, que funciona de segunda a sábado, das 7h às 22h.





O Mercado Central de BH vai funcionar em horário normal na segunda-feira (1°/11), das 8h às 18h. Já no Dia de Finados, o funcionamento será das 8h às 18h.





