PBH libera visitas nos Cemitérios Municipais no Dia de Finados

PBH autoriza visitação nos cemitérios municipais no Dia de Finados (foto: PBH/Divulgação) Nessa terça-feira (26/10), a Prefeitura de Belo Horizonte divulgou a decisão do Comitê de Enfrentamento à Covid-19 de permitir que sejam realizadas visitas aos cemitérios municipais em Belo Horizonte. Diante da autorização, a Fundação de Parques Municipais e Zoobotânica (FPMZB) informou que no próximo Dia de Finados (2/11), estará permitido, sem agendamento prévio, a visitação aos cemitérios no período das 7h às 17h30.









A orientação da PBH é para que cada família leve suas próprias flores, sendo que apenas as naturais serão permitidas e não haverá venda no local. Para o consumo de água é recomendado que cada cidadão leve sua garrafinha, pois os bebedouros estarão funcionando apenas para reabastecimento, sem consumo direto no equipamento.





As demais orientações de medidas de segurança permanecem valendo, como o uso obrigatório de máscara durante toda a permanência no local, distanciamento físico, higienização constante das mãos. Também será disponibilizado para a população, nas portarias, álcool em gel 70%.

FLEXIBILIZAÇÃO

Segundo a prefeitura, além do respeito às tradições familiares do Dia de Finados, a decisão também foi tomada em função do trabalho realizado em conjunto ao Comitê de Enfrentamento à COVID-19, que tem buscado atuar para que sejam realizadas flexibilizações nas medidas sanitárias.



A PBH informa que, após o feriado, será finalizado o Plano de Flexibilização, e posteriormente divulgado para toda a população.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira