Véspera de feriado pode ter pancadas de chuva em Belo Horizonte

Clima em BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press )



No fim de semana que antecede o feriado de finados, no dia 2 de novembro, as temperaturas sofrem ligeira queda, não passando dos 25°C na capital mineira. O céu amanheceu nublado em praticamente todo o estado, e há possibilidade de pancadas de chuvas com trovoadas para o período da tarde e noite, nesta quarta-feira (27/10) em Minas.

As temperaturas começam a cair já na sexta-feira (29/10) em BH, e a meteorologista do Inmet Anete Fernandes, explica: “um aumento de nebulosidade que persiste sobre a capital, está fazendo com que os termômetros reduzam na temperatura máxima, e melhore a condição durante a madrugada”.

Confira a previsão do tempo para os próximos dias em BH:

Quinta-feira (28/10)- mínima 17°C/ máxima 29°C;

Sexta-feira (29/10)- mínima 17°C/ máxima 27°C;

Sábado (30/10)- mínima 16°C/ máxima 25°C;

Domingo (31/10)- mínima 16°C/ máxima 25°C.

A meteorologista afirma que pode chover em BH até domingo (31/10) “as pequenas aberturas de sol durante o dia podem provocar chuvas fortes com ventania e trovoadas a qualquer hora”.

Na madrugada desta quarta-feira (27/10) BH registrou a mínima na estação meteorológica do Cercadinho, 17,8°C. Já a máxima deve chegar aos 29°C, no período da tarde, podendo ter pancadas de chuvas a qualquer momento.

Enquanto isso, a menor temperatura do estado ocorreu na Região Norte, 14,8°C em Águas Vermelhas. A máxima deve ser na mesma região, em Montalvânia, 36°C, até o fim do dia.

* Estagiária sob supervisão do editor Benny Cohen