BH tem previsão de novas chuvas nesta terça (26/10)

Vista do Bairro Buritis, região Oeste de BH (foto: Vera Schmitz/EM/D.A Press)

Até o início da noite desta terça-feira (26/10), os moradores de Belo Horizonte devem ficar atentos com as novas possibilidades de chuva pela cidade. Segundo a Defesa Civil, o tempo fica instável, com indicativo de novas chuvas no decorrer das próximas três horas. Às 16h, os termômetros marcavam 24,7ºC na capital mineira, com 65% de umidade relativa do ar.