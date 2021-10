Veja quem pode tomar a 2ª dose antecipada da Pfizer em Contagem

Doses da Pfizer contra COVID-19 são aplicadas em Contagem (foto: Elias Ramos/Prefeitura de Contagem) A Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, divulgou quais são as novas datas para moradores que tomaram a primeira dose da vacina da Pfizer em agosto reforçarem a imunização.

O intervalo entre as duas doses foi antecipado no mês passado pelo Ministério da Saúde , atendendo a um pedido da própria fabricante, que já permitia a aplicação em menores períodos de tempo.

Para os próximos dias, as datas antecipadas são:

Quarta-feira (27/10): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 27/8

Quinta-feira (28/10): pessoas que tomaram a primeira dose nos dias 28/8 e 30/8

Sexta-feira (29/10): pessoas que tomaram a primeira dose no dia 31/8

O Vacinômetro, do Governo de Minas, aponta que a cidade já aplicou a segunda dose de vacinas em 300.540 moradores. Somadas com as 20.155 vacinas de dose única distribuídas até agora, 56,04% da população acima de 12 anos está com o ciclo de imunização completo.

Segundo o Painel de Monitoramento do Coronavírus, do governo estadual, Contagem tem 48.951 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, em março do ano passado. Ao todo, 1.904 pessoas morreram por causa da doença.

Os dados foram consultados nesta terça-feira (26/10) pela reportagem.

Veja locais e horários de aplicação da vacina da Pfizer

Regional Eldorado

Horário da vacinação: 8h às 16h