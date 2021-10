Chuvas torrenciais e ventos de até 100km/h podem atingir 277 cidades de MG

Imagem de satélite mostra quantidade de chuva para as próximas horas em cidades do Sul de Minas Gerais. Acumulados em 24 horas podem chegar a 100mm (foto: Reprodução/Climatempo)

A frente fria que chegou a Minas Gerais no último domingo (24/10) ainda causa chuvas em praticamente todo o estado, mas, em algumas cidades, a concentração será maior, o que pode causar tempestades torrenciais e ventanias em algumas regiões. O alerta é do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

Não há possibilidade de chuva de granizo, mas as tempestades podem causar alagamentos e destruição.

Um mapa de satélite no início da tarde desta terça-feira (26/10) mostra concentrações de chuva de até 20mm em um período de duas horas para a região de Formiga e Divinópolis. No Sul, desde a divisa com São Paulo até Itajubá, as pancadas de chuva devem somar até 10mm nas próximas horas.

“A frente fria que chegou neste domingo (24/10) em Minas Gerais aumentou a nebulosidade e deve permanecer 'estacionada' pelos próximos dias”, explica o meteorologista do ClimaTempo, Ruibran dos Reis.

Veja as cidades com alerta de perigo para chuvas intensas