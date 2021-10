Avó recebe comprimidos de ecstasy para a neta pelos Correios e acaba detida

No pacote estavam comprimidos de ecstasy e pedras de MDMA (foto: Divulgação/PMMG)

Uma idosa de 70 anos foi detida ao receber uma encomenda com mais de mil comprimidos de ecstasy em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. A droga enviada pelos Correios, entretanto, havia sido pedida pela neta da suspeita, de 18 anos. Ela não contou a avó do que se tratava o pacote.A encomenda era de 1.026 unidades de ecstasy além de nove pedras de brutas de MDMA. As droga foram encontradas no Bairro Shopping Park, zona sul da cidade, e, segundo a Polícia Militar, houve uma denúncia de que no local haveria a entrega dos produtos por meio dos Correios.