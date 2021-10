Servidores municipais de Belo Horizonte receberão o 13º salário antecipado

Sede da Prefeitura de Belo Horizonte, na Região Central da cidade (foto: Rodrigo Clemente/Prefeitura de Belo Horizonte) Os servidores municipais de Belo Horizonte receberão de forma adiantada o 13º salário de 2021. A Prefeitura de BH anunciou nesta quarta-feira (27/10) que o benefício natalino será pago integralmente em 26 de novembro, não em dezembro.









O Executivo da capital de Minas Gerais afirma em nota que o adiantamento possibilita dispersão nas compras do mês de dezembro, pensando em uma forma de evitar aglomerações, ainda no contexto da pandemia de COVID-19. A folha do funcionalismo público da cidade belo-horizontina é de R$ 270 milhões.





"O objetivo é contribuir com o comércio da capital, injetando na economia da cidade mais de R$ 270 milhões, e possibilitar a dispersão das compras do mês de dezembro, para evitar aglomerações", diz trecho do comunicado da Prefeitura de Belo Horizonte.