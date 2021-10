Efeito gangorra em BH: transmissão do coronavírus volta ao alerta

Transmissão do coronavírus voltou ao alerta em BH: a quinta mudança de patamar desde setembro (foto: Marcos Vieira/EM/D.A Press - 12/10/2021)

A quinta mudança de patamar em dois meses: a transmissão do novo coronavírus deixou o estágio de controle e voltou ao de alerta em BH nesta terça (26/10), informa o boletim epidemiológico e assistencial da prefeitura. Ao mesmo tempo, a prefeitura registrou 26.944 aplicações de vacina.A velocidade de contágio pelo vírus subiu de 0,99 para exatamente 1 nesta terça. Portanto, em média, cada pessoa com a COVID-19 na capital passa a doença para exatamente outra neste momento.Outros dois indicadores da pandemia permanecem em controle. A ocupação dos leitos de UTI caiu de 46,6% para 44,7%. Esse percentual considera as vagas de hospitais públicos e privados.Com o mesmo critério, a taxa de uso das camas de enfermaria subiu de 39,1% para 39,9%. Mas, o quadro ainda é bastante favorável, já que o parâmetro está no cenário menos grave desde 26 de julho, 65 boletins consecutivos.BH registrou 11 mortes por COVID-19 nesta terça, informa o boletim. Dessa maneira, a cidade soma com 6.873 óbitos.Já o total de casos cresceu em 158, fechando em 287.851: 1.336 em acompanhamento e 279.642 recuperados, além daqueles que não resistiram.

BH registrou mais 26.944 aplicações de vacinas contra a doença. Foram desempenhadas 2.113 de primeira dose, 8.175 de segunda, 177 da Janssen (dose única) e 16.479 de reforço.



Agora, a capital mineira registra 2.098.100 pessoas imunizadas com a primeira vacina, 1.475.687 com a segunda, 60.439 com a Janssen e 176.523 de reforço.



O boletim da prefeitura destaca que 82,5% do público-alvo da campanha se protegeu com ao menos uma vacina. Ao mesmo tempo, 58,7% completaram o esquema vacinal.

