Vereadores vistoriam protocolos de segurança nas escolas municipais de BH

Comissão da Câmara Municipal verifica cumprimento de protocolos sanitários em três escolas municipais de Belo Horizonte (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



Com o retorno das aulas presenciais, as visitas foram realizadas com o intuito de assegurar que as escolas adotaram as medidas de segurança necessárias. Na manhã desta terça-feira (26/10), a Comissão de Educação, Ciência, Tecnologia, Cultura, Desporto, Lazer e Turismo da Câmara Municipal visitou rês escolas municipais de Belo Horizonte para averiguar a adoção dos protocolos sanitários.Com o retorno das aulas presenciais, as visitas foram realizadas com o intuito de assegurar que as escolas adotaram as medidas de segurança necessárias.









As vistorias feitas pela comissão se somam a outras já feitas anteriormente, com o objetivo de acompanhar a readequação das escolas com a volta às aulas presenciais.





Vistoria realizada na Escola Municipal José Maria Alkimim, na manhã desta terça-feira (26/10) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) A reportagem esteve na Escola Municipal José Maria Alkimim, e conversou com a vereadora Professora Marli (PP), integrante da comissão. segundo ela, as visitas de hoje hoje foram ótimas, principalmente na Emei Miriam Brandão e na Escola José Maria Alkimim, que "têm realizado uma verdadeira diferença para a comunidade".





Já na primeira escola onde foi realizada a vistoria, Escola Municipal de Ensino Especial Venda Nova, a vereadora afirma ter ficado um pouco frustrada com a estrutura, devido à falta de inclusão presenciada no local, e que isso é algo que pode ser aprimorado, por meio de investimento e apoio da Câmara Municipal.





Segundo ela, o retorno que foi anunciado recentemente, em 18 de outubro, não está sendo uma realidade em todas as escolas da capital mineira. Ela ainda afirma que a Escola José Maria Alkimim é um exemplo na gestão: "Realmente, eles estão vencendo a pandemia, porque está tudo normal, quase mil alunos. A escola anterior também (Miriam Brandão). Tudo pintado, tudo novo, tudo adaptado, protocolos sendo seguidos, as crianças de alimentando. Aquilo que a gente precisa para Belo Horizonte."





*Estagiário sob supervisão