PBH antecipa segunda dose para pessoas de 20 a 29 anos; veja datas

Antecipação da vacinação dos jovens começa em 1º de novembro (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) vacina contra a COVID-19 para pessoas de 20 a 29 anos. A Prefeitura de Belo Horizonte vai antecipar a segunda dose dapara pessoas de 20 a 29 anos.









Veja o cronograma atualizado:





Dia 1º de novembro (segunda-feira): segunda dose para pessoas de 26 e 29 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 1º de novembro as pessoas de 29 e 26 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 8 de novembro.





Dia 3/11 (quarta-feira): segunda dose para pessoas de 25 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 3 de novembro as pessoas de 25 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 10 de novembro.





Dia 4/11 (quinta-feira): segunda dose para pessoas de 22 e 24 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 4 de novembro as pessoas de 22 e 24 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 11 de novembro.





Dia 5/11 (sexta-feira): segunda dose para pessoas de 20 e 21 anos. Só poderão tomar a segunda dose no dia 5 de novembro as pessoas de 20 e 21 anos cuja data do cartão de vacina esteja marcada para até 12 de novembro.





*Estagiária sob supervisão