BH aplica dose de reforço para idosos de 68 e 69 anos nesta segunda (25/10)

Pandemia do coronavirus - COVID-19 (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Idosos de 68 e 69 anos estão sendo vacinados com doses de reforço contra a COVID-19 em Belo Horizonte nesta segunda-feira (25/10). Adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades, deficiência permanente, gestantes, puérperas e lactantes tomam a segunda dose hoje também.

Já os adolescentes que vão tomar a segunda dose, precisam estar atentos a algumas regras:

Adolescentes de 12 a 15 anos precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis legais.

16 e 17 anos não precisam de acompanhante.

No posto de vacinação em formato drive thru montado na UFMG, várias pessoas disseram que estão mais seguros com mais uma dose do imunizante.





Evanir Leal Soares Faria disse que poder ter mais proteção contra o vírus é uma sensação muito boa: "Sinto-me mais aliviada e segura, mesmo sabendo que os cuidados devem continuar, porque a pandemia ainda não acabou".

Evanir Leal Soares Faria, de 69 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

José Carlos de Souza contou que está muito feliz em poder se vacinar mais uma vez: "Achei que essa dose só iria chegar no ano que vem, mas em apenas seis meses que tomei a segunda dose, já posso tomar esta terceira. É um alívio".

José Carlos de Souza, de 69 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

A aposentada Vera Lucia Arruda relatou que esperou a terceira dose para sentir segurança: "Agora que tomei a terceira dose, estou me sentindo segura contra este vírus. Quando tomei as duas primeiras doses estava convivendo com uma pessoa contaminada, porém, acho que não peguei por causa da vacina mesmo".

Vera Lúcia Arruda, de 68 anos (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

De acordo com a PBH, para tomar as doses é necessário levar o cartão de vacina, CPF e documento oficial com foto.

O horário de funcionamento dos locais de vacinação em dias úteis é das 8h às 17h para pontos fixos e extras e das 8h às 16h30 para pontos de drive-thru. Já aos sábados os postos fixos e extras funcionam das 7h30 às 14h e os pontos drive-thru das 8h às 14h.

Há também quatro pontos de vacinação com horário noturno, que funcionam de segunda a sexta-feira. Confira os horários e endereços:

UFMG Campus Saúde (Escola de Enfermagem): avenida Professor Alfredo Balena, 190 - Santa Efigênia – Funcionamento das 12h às 20h

Faculdade Pitágoras: rua dos Timbiras, 1.375 - Funcionários – Funcionamento das 8h às 20h

UNA-BH: rua Aimorés, 1.451 - Lourdes – Funcionamento das 8h às 20h