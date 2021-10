Taxa de incidência da COVID-19 cai 35% em Minas Gerais nos últimos 14 dias

Segundo o secretário de Saúde, a queda nos últimos dias se deve à vacinação (foto: Edésio Ferreira/EM/D.A Press)

A taxa de incidência da COVID-19 em Minas Gerais registrou queda de 35% nos últimos 14 dias. A redução dos casos, que reflete o sucesso da vacinação contra a doença no estado, foi destaque na reunião desta quinta-feira (21/10) do Comitê Extraordinário COVID-19, grupo que acompanha a situação da pandemia em Minas.





Segundo o secretário de Estado de Saúde, o médico Fábio Baccheretti, este e outros indicadores têm caído semana a semana, conforme a imunização avança nos municípios. Mais de 58% da população acima de 12 anos completou o esquema de vacinação contra a doença. E 87% dos mineiros nesta faixa etária já receberam pelo menos a primeira dose





“Os números da pandemia estão melhorando em Minas semana após semana. Isso se deve à grande adesão da população à vacinação. A positividade, que indica como está a circulação do vírus, por exemplo, atingiu níveis iguais aos meses de maio e junho do ano passado. E o número de solicitações de internação por COVID caiu 12% no último mês, o que reflete em menos óbitos”, afirmou.





Queda de casos e retorno das atividades





O número de municípios com até 30 mil habitantes que tiveram até 50 casos por 100 mil habitantes aumentou. Em 12 de outubro eram 289 cidades e até a última atualização, nessa terça-feira (19/10), o número subiu para 303.





O secretário também informou que todas as 14 macrorregiões do estado continuam na onda verde do Programa Minas Consciente. Nesta fase, a mais flexível do plano, todas as atividades ficam permitidas, desde que sejam mantidas regras como uso de máscara, distanciamento e manutenção das medidas de higiene e segurança, para evitar novos casos.





“Todo o estado permanece na onda verde. Continuamos, gradualmente, melhorando a situação da pandemia, mas é preciso que todos os mineiros e mineiras permaneçam em alerta. O vírus não foi embora, todo cuidado é pouco. E quem não vacinou pode e deve procurar o posto na sua cidade. Quanto mais gente imunizada melhor”, enfatizou Baccheretti.

* Estagiária sob supervisão da subeditora Ellen Cristie.