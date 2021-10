COVID: Mais 206.250 doses da AstraZeneca chegam a MG nesta quinta (21/10)

Minas Gerais recebe nesta quinta-feira (21/10) o 60º lote de vacinas contra a COVID-19 . Segundo a Secretaria de Estado de Saúde (SES-MG), as doses são da AstraZeneca e a chegada está prevista para às 13h, no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, em Confins, na Região Metropolitana.

Pandemia do Coronavirus - COVID-19

O lote contará com 206.250 unidades do imunizante e será enviado à Central Estadual da Rede de Frio, no Bairro Gameleira, em BH, para serem repassadas às unidades regionais de Saúde e entregues aos municípios.