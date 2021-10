Chuvas mudam ponto de vacinação contra COVID-19 em Contagem

Não houve perda de doses no espaço aberto, já que as vacinas só eram levadas na hora de abertura do ponto (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) As fortes chuvas dos últimos dias e a aproximação de novas pancadas de chuva fizeram com que a Prefeitura de Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, mudasse um dos pontos extras de vacinação contra a COVID-19.

O ponto de vacinação que fica no estacionamento do supermercado Mart Minas, na região da Ressaca, funcionava em uma tenda, sem proteção lateral. Então, para evitar perda de doses, tudo foi transferido provisoriamente para a Unidade Básica de Saúde (UBS) São Joaquim, que fica na Rua Rubi, 83, a 700 metros de distância.

Quem tem agendamento para o ponto pode seguir para a UBS normalmente, sem nenhum prejuízo às datas marcadas.

Segundo o Painel de Monitoramento do Coronavírus, do governo estadual, Contagem tem 48.879 casos confirmados de COVID-19 desde o início da pandemia, com 1.902 óbitos.

O Vacinômetro aponta que, até agora, a primeira dose foi distribuída para 473.866 pessoas (82,81% do total acima de 12 anos). A segunda dose foi aplicada em 300.540, e 20.155 receberam a vacina de dose única (totalizando 56,04% de cobertura vacinal completa para pessoas acima de 12 anos). A dose de reforço foi administrada em 10.185 pessoas.

Os dados foram consultados nesta quinta-feira (21/10) pela reportagem.

Veja como ficou a distribuição de doses da vacina na região da Ressaca

Para pessoas acima de 18 anos (primeira e segunda doses das vacinas AstraZeneca, CoronaVac e Pfizer):

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, 83 – São Joaquim)

– Amonp (Rua Gonçalves Dias, 320 – Novo Progresso)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/nº - esquina com Rua Projeto Fred)

Para os adolescentes:

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, 83 – São Joaquim)

– UBS Arpoador (Rua Mariana, s/nº - esquina com Rua Projeto Fred)

Para a terceira dose (idosos e imunossuprimidos):

– UBS São Joaquim (Rua Rubi, n° 83 – São Joaquim)