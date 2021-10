Minas Gerais pode ter mais tempestades até quarta-feira (27/10)

A meteorologista do Inmet, Anete Fernandes explica a volta das tempestades: "Uma frente fria que está no litoral do sudeste do país, ainda pode provocar instabilidade do clima em Minas. Com isso, há chances de chuvas com trovoadas, que são as típicas pancadas de primavera, na maior parte das regiões no estado, principalmente hoje e terça-feira (26/10)”.Em Belo Horizonte, o Inmet identificou que a menor temperatura foi registrada na madrugada desta segunda (25/10), na estação meteorológica do Cercadinho, 17,2°C. A maior não deve passar dos 26°C, e deve ocorrer chuva a qualquer hora do dia na capital.Na quinta-feira (28/10) os termômetros começam a se elevar em Minas, podendo passar dos 30°C na Grande BH e em áreas isoladas.A mínima do estado foi em Monte Verde, no Sul de Minas, 11,5°C. A máxima deve acontecer no Norte podendo chegar aos 33°C.