BH pode ter chuvas com rajadas de vento e raios neste domingo (24)

Céu encoberto se opõe ao vermelho das flores na Praça Raul Soares, no Centro de BH (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

Clima pede cuidados redobrados

Antecedentes

O dia dos cidadãos de Belo Horizonte pode ser marcado pela água que vem do céu. A Defesa Civil municipal emitiu, neste domingo (24/10), alerta sobre a possibilidade de pancadas de chuva com raios e rajadas de vento de até 60 quilômetros por hora. O estado de alerta termina às 8h desta segunda (25).Os possíveis temporais podem chegar a 40 milímetros de precipitação. O domingo, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), seguirá com temperatura mínima de 17°C. A máxima é de 29°C. O sol deve permanecer encoberto por muitas nuvens.Ante a iminente chuva, a Defesa Civil compilou dicas aos belo-horizontinos. Áreas sujeitas a alagamento devem ser evitadas, bem como o estacionamento de veículos debaixo de árvores. As áreas de encosta e os morros também devem ser evitados.Se houver raios, a recomendação é não permanecer em áreas abertas e não utilizar equipamentos eletrônicos. Fendas, rachaduras, minas d'água e ocorrências semelhantes devem ser comunicadas imediatamente à Defesa Civil, que atende pelo telefone 199.Aos motoristas, além das dicas sobre o tráfego em áreas de risco, a dica é atestar o funcionamento de acessórios como os pára-brisas, as luzes de freio e os faróis. Freadas bruscas devem ser dispensadas.A última semana foi marcada por temporais em solo belo-horizontino. Na segunda-feira (18), as três horas de chuva fizeram a cidade ultrapassar metade do volume de água esperado para todo o mês de outubro