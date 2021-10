Chuvas alagam Aglomerado Taquaril, em BH; moradores temem novas tragédias

Temporal enxarcou encostas e entupiu bueiros no Taquaril

Chuva sem trégua

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a previsão é de mais tempestaes para esta terça-feira (19/10), com direito a raios, trovoadas e ventos fortes, de mais de 50 hm/h.





Na Região Leste, que compreende 51 bairros da capital, das 18h às 21h de ontem, chovel 89% do esperado para todo o mês de outubro. Desde o dia 1°, o acúmulo equivale a 209,4% do esperado.

A" chuva aqui, ontem, foi bem pesada. Bem fora do normal. Devido a esse volume, a enxurrada desceu para uma das partes mais vulneráveis do Bairro, que é a Ocupação Terra Nossa. Lá, tem poucas saídas de água e elas foram obstruídas com lama e lixo. Hoje, há equipes da prefeitura aqui, fazendo limpeza preventiva de canaletas e das saídas de água. Por enquanto, ainda não houve nenhuma tragédia, mas não temo a gente não ficar tenso", diz o lider comunitário dos bairros Taquaril e Castanheiras Andre Luiz.