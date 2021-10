Região Leste de BH já registra o dobro do previsto de chuva para outubro

Bairro São Geraldo, na Região Leste de BH, foi castigado por alagamento em meio à chuva desta segunda-feira (18/10) (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)









Um pouco atrás está a Região Oeste, com 191 milímetros de chuva, o que significa que a regional já superou em 182,4% a média histórica de outubro.





Por outro lado, a Região Norte é a parte de BH que menos registrou chuva, com 123,2 milímetros, o que dá 117,7% a mais de precipitação, levando em conta a média histórica do mês.





No geral, todas as regiões de BH já superaram o volume de chuva previsto para outubro.

Veja o acumulado e o percentual da média histórica

Barreiro: 194,8 (186,1%)

Centro-Sul: 169,9 (162,3%)

Leste: 219,2 (209,4%)

Nordeste: 165,6 (158,2%)

Noroeste: 208,4 (199%)

Norte: 123,2 (117,7%)

Oeste: 191 (182,4%)

Pampulha: 176,4 (168,5%)

Venda Nova: 142,6 (136,2%)





Fonte: Defesa Civil de Belo Horizonte





Média Climatológica Outubro: 104,7mm.

