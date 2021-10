BH: chuva causa desabamento de parte do teto e rachaduras em hospitais

Segundo andar do Hospital Alberto Cavalcanti passa por vistoria após 'aumento' de rachaduras (foto: Jackson Romanelli/EM/D.A Press - 26/08/2008)









A Defesa Civil de BH foi acionada. Os técnicos, junto com os bombeiros, fazem uma vistoria no local. Caso a estrutura do local esteja comprometida, um plano de ação será executado para a transferência de pacientes.



De acordo com a Fundação Hospitalar do Estado de Minas Gerais (Fhemig), uma equipe de manutenção já está no Alberto Cavalcanti para averiguar e corrigir os problemas apresentados na unidade. O órgão afirmou que as áreas do posto de enfermagem e da farmácia, próximas à rachadura, foram isoladas de forma preventiva. A Fhemig também garantiu que a transferência de pacientes não será necessária.







Já na Maternidade Santa Fé, no Horto, Região Leste de BH, parte do teto de gesso caiu próximo à recepção da unidade de saúde. Os bombeiros foram até o local para vistoriar a estrutura que restou. Apesar do susto, não houve feridos. A reportagem tentou contato com a maternidade, porém, sem sucesso.





Outros casos





Somente no Bairro Taquaril, na Região Leste de Belo Horizonte, foram dois casos atendidos pelos bombeiros. No primeiro, na Rua Santa Efigênia, um morador disse que entrou água em sua casa e algumas rachaduras aumentaram nas últimas horas. A Defesa Civil foi acionada para fazer a avaliação do imóvel, que abriga uma família de dois adultos e três crianças.





Já na Rua São João Batista, um barranco caiu e atingiu parte de uma casa. Não houve vítimas, mas a Defesa Civil de BH está no local para providenciar abrigo aos moradores.





Um desabamento parcial também foi registrado no Bairro Novo São Lucas, na Região Centro-Sul da cidade. Mas, segundo os bombeiros, não houve vítimas.





No Bairro Padre Eustáquio, parte de um andaime de uma obra caiu junto com um muro. Um poste também foi danificado. A rua, de acordo com os bombeiros, ficou interditada.

O temporal que atingiu Belo Horizonte na noite desta segunda-feira (18/10) resultou em várias ocorrências envolvendo desabamentos e ameaças do tipo. Durante a chuva, os militares do Corpo de Bombeiros foram acionados para atender chamados sobre estragos em dois hospitais da capital mineira.