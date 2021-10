Volume de chuvas já supera total esperado para outubro em 8 regiões de BH

Em 8, das 9 regionais de Belo Horizonte, o acumulado de chuvas dos últimos 18 dias já ultrapassou, com folga, todo o volume esperado para o mês de outubro.

Chuva alagou a Via Expressa, na Região Leste de BH

A informação é da Defesa Civil do município. A maior acúmulo ocorre na região Leste. Até as 19h desta segunda-feira (18/10), havia chovido 159,5% do previsto para o mês inteiro.