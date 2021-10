Tereza Cristina e outras vias são bloqueadas em BH com risco de alagamento

Vias foram bloqueadas em BH com risco de alagamento, entre as quais Tereza Cristina (foto: Reprodução/Redes sociais)

O belo-horizontino deve ficar atento na noite desta segunda-feira (18/10). Por volta das 20h, a Defesa Civil municipal anunciou o bloqueio de três vias que corriam o risco de alagamento.

Uma delas é a Tereza Cristina, conhecida pelas constantes inundações, por "risco alto de transbordamento no decorrer desta hora" entre as regiões Oeste e Barreiro. O comunicado da Defesa Civil foi emitido por volta das 20h. O bloqueio imediato da via ocorreu após cheia do Córrego do Ferrugem e do Ribeirão Arrudas.

Já na Pampulha, o Córrego Ressaca corria o risco de invadir a Avenida Heráclito Mourão de Miranda. Na Região Nordeste, a Rua Areia Branca (Ribeiro de Abreu) também foi inteditada sob risco de alagamento pelo transbordamento do Ribeirão da Onça.

Mais uma vez, cruzamento entre Joaquim Murtinho e Avenida da Prudente de Morais alagada (foto: Túlio Santos/EM/D.A.Press)

Outras orientações foram publicadas pelo órgão:

Alerta da Defesa Civil

A Defesa Civil de Belo Horizonte emitiu, na noite desta segunda-feira (18/10), um alerta de risco geológico para Região Leste de Belo Horizonte. O alerta vale até quarta-feira (20/10).

O setor compreende 51 bairros, tais como Santa Efigência, Colégio Batista, Taquaril e Horto. Segundo o órgão, em virtude da tendência de chuvas nas próximas 24 horas, há risco de deslizamentos, desabamentos e acidentes.

A população, portanto, deve ficar atenta a sinais como: trinca em paredes, água empoçada no quintal, emperramento de portas e janelas, rachaduras no solo, água minando da base de barrancos, além da inclinação de postes e árvores.

As principais recomendações de segurança aos moradores durante os temporais são:

Inserção de calha no telhado

Eliminação de vazamentos em reservatórios e caixas-d'água

Evitar jogar lixo ou entulho em encostas

Evitar descarte de esgoto em barrancos

Não fazer queimadas

Ao menor dinal de perigo, o morador deve ligar para o 199.