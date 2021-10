Temporais em Minas terão granizo e junção com ciclone que derruba até poste

Em 2000, temporal derrubou árvores em Uberlândia (foto: Valter de Paula/Estado de Minas/Sucursal Triângulo - 06/09/2000) O mineiro deve ficar atento! Especialmente quem mora nas regiões do Triângulo e Alto Paranaíba. Ao menos é o que reforça a meteorologia, que prevê tempestades nos próximos dias com uma formação com ciclone e anticiclone que pode resultar em granizo, chuva intensa e "ventos que derrubam até poste".

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), inclusive, emitiu alertas para mais de 300 cidades mineiras que incluem tempestades, vendavais e chuva de granizo em várias regiões. Mas especificamente no Triângulo e no Alto Paranaíba "a coisa vai complicar", como define a climatologista Wanda Prata.

Ventos que derrubam postes

Pela característica do cavado, são três alertas para as regiões citadas: chuvas intensas, chuvas de granizo e vento de sela. "O vento de sela são fortes ventos que vêm de cima para baixo e depois sobem novamente. Eles derrubam até postes", diz Wanda Prata.

O tal cavado de ondas curtas estará inclinado, segundo a climatologista, o que faz com que tenha uma força maior porque recebe influência de baixa pressão do litoral. “O envio de água do oceano para o continente é muito grande. Então nós (no Triângulo) estamos em alerta para riscos de temporais com ventos fortes, granizo e chuvas significativas”, destaca Wanda.

Ainda de acordo com Wanda Prata, o estado de alerta no Triângulo Mineiro e Alto Paranaíba é devido à aproximação na região de uma nova zona de convergência de umidade que vem acoplada ao chamado cavado de ondas curtas, novamente do modelo ômega. “Isso que traz os ventos fortes e a chuvarada”, explica.