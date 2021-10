Veja a previsão do tempo para o fim de semana em Minas

Primavera mostra a sua força na Praça da Liberdade, em Belo Horizonte (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press)

CAPITAL

O sábado será de céu claro e parcialmente nublado em toda Minas Gerais. As informações são do 5º Distrito do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).Porém, existe a possibilidade de ocorrer pancadas de chuva isoladas nas Regiões Norte, Noroeste e no Vale do Jequitinhonha.A temperatura mais baixa registrada nessa madrugada foi de 7,7 graus em Monte Verde, distrito de Camanducaia, no Sudoeste de Minas Gerais. Já a temperatura mais alta deve ser registrada no Vale do Jequitinhonha, na casa dos 34 graus.

Belo Horizonte também segue a tendência de céu claro e parcialmente nublado, sem chance de chuva. A temperatura mínima registrada na capital foi de 15 graus, mas os termômetros vão esquentar ao longo do dia, devendo alcançar a máxima de 30 graus.