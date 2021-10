BH terá fim de semana de calor; chuvas se deslocam para o Triângulo e Sul

Céu claro na Região Central de Belo Horizonte nesta manhã (22/10) (foto: Jair Amaral/EM/D.A Press) Neste fim de semana os termômetros voltam a subir na capital mineira e as chuvas começam a dar uma trégua aos belo-horizontinos. Porém, as regiões Sul e Oeste de Minas, assim como o Triângulo Mineiro, têm pancadas de chuvas previstas para o dia todo no domingo (24/10).









O Inmet afirma que em Belo Horizonte não há possibilidade de chuvas para o fim de semana e que as temperaturas tendem a aumentar, podendo chegar a máxima de 31º no domingo.





O meteorologista Claudemir Azevedo explica o aumento das temperaturas: "Como parou de chover, isso faz com que os termômetros se elevem um pouco."





Confira as temperaturas para os próximos dias em BH:





Sábado (23/10) - mínima 15°C, máxima 28°C

Domingo (24/10) - mínima 16°C, máxima 31°C

Segunda-feira (25/10) - mínima 18°C, máxima 28°C.

Terça-feira (26/10) - mínima 18ºC, máxima 24ºC





Em BH, a mínima registrada hoje foi de 14,5°C na Estação Cercadinho, durante a madrugada desta sexta-feira (21/10). Já no Sul de Minas, em Monte Verde, a menor temperatura chegou a 7,6°C.





A maior temperatura da capital mineira não deve passar dos 27°C, durante a tarde de hoje. Já no Vale do Jequitinhonha, no Norte de Minas, a máxima fica em torno de 34°C.







*Estagiário sob supervisão do subeditor Frederico Teixeira