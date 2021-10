Temporal faz torre de telefonia cair e assusta moradores de Montes Claros

Torre de telefonia celular caiu em meio à chuva que atingiu Montes Claros nesta sexta-feira (22/10) (foto: Reprodução/WhatsApp)









Apesar do susto, a torre danificou o muro de uma casa. De acordo com o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas (Veja abaixo o momento da queda) .





A força do vento também derrubou vários portões de casas, telhados e caixas d'água. Bairros como Planalto e JK, por exemplo, registraram alagamentos. No Bairro Santa Lúcia, os bombeiros fizeram o resgate de um homem de, aproximadamente, 35 anos, que estava dentro de um carro tomado pelas águas. Em outro caso, no Bairro Santo Amaro, uma família foi retirada de casa com o auxílio dos militares, uma vez que o imóvel inundou.





De acordo com o 7º Batalhão de Bombeiros Militar (BBM), até por volta de 18h o quartel havia atendido a 19 ocorrências envolvendo quedas de árvores, além de sete riscos de inundações, quatro chamados de prevenção de eletrocussão e três riscos de desabamentos.





O fornecimento de energia elétrica também ficou comprometido na cidade. O Aeroporto de Montes Claros, por exemplo, ficou às escuras em um período da tarde. Alguns bairros seguem sem luz, mas, até a última atualização desta reportagem, a energia havia voltado no aeroporto.

Uma forte chuva atingiu Montes Claros, no Norte de Minas Gerais, na tarde desta sexta-feira (22/10). Durante sua passagem pela cidade, o temporal causou diversos estragos, chegando a provocar a queda de uma torre de telefonia celular, com cerca de 40 metros de altura. Apesar do susto, ninguém ficou ferido.