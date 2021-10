Bombeiros resgatam mulher que ficou com a mão presa em moedor de cana

Bombeiros tiveram dificuldades para resgatar a mulher que ficou com a mão presa no moedor de cana (foto: CBMMG/Divulgação)

Pela segunda vez este ano, em Belo Horizonte, uma mulher sofre ferimentos ao manusear um moedor de cana. nesta sexta-feira (22/10), uma jovem de 19 anos prendeu a mão direita na máquina de uma lanchonete da Avenida Saramenha, Bairro Guarani. Ela foi socorrida para o Hospital João XXIII.

O Corpo de Bombeiros recebeu o chamado por volta das 12h30, para retirar a mão da jovem, que ficou prensada na máquina de moer cana.

Para fazer o socorro, e o resgate, foram utilizadas guarnições de três viaturas do Corpo de Bombeiros. Segundo o Boletim de Ocorrências (BO), os bombeiros conseguiram retirar a mão da vítima que apresentava ferimentos e muito sangramento.

Outro caso

O primeiro caso ocorreu em 24 de junho, quando uma mulher, de 55 anos, funcionária de uma lanchonete, na Avenida Presidente Carlos Luz, Bairro Aparecida, em frente ao Shopping Del Rei, em BH, ficou com a mão presa.

O caso, que parecia ser simples no início, acabou se mostrando de grande gravidade , tanto que foi necessário o envio de mais duas equipes para o local, pois seria necessário serrar a máquina. Usando ferramentas hidráulicas, para preservar a mão da vítima, as equipes fizeram o corte do maquinário.