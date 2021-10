Avião com destino a BH apresenta problemas e retorna para Montes Claros

Avião da Azul teve que retornar para Montes Claros após apresentar problemas técnicos (foto: Matheus Adler/EM/D.A Press)









Mapa mostra o percurso feito pelo avião ao retornar para o Aeroporto de Montes Claros (foto: Reprodução/FlightRadar24) Ao portal "G1", uma das passageiras do voo disse que o piloto anunciou o retorno a Montes Claros após uma intercorrência. Neste momento, um outro passageiro que estava ao lado da mulher afirmou ter visto uma fumaça e "pouco fogo" próximo a um dos motores do avião.





O Estado de Minas entrou em contato com a Azul Linhas Aéreas e aguarda retorno.

Um avião da Azul Linhas Aéreas teve que retornar ao Aeroporto de Montes Claros, no Norte de Minas, na manhã desta sexta-feira (22/10), minutos após decolar com destino a Belo Horizonte. A aeronave apresentou problemas técnicos no ar, quando o comandante do voo resolveu voltar ao terminal.