Sul de Minas atinge menor taxa de ocupação de leitos COVID-19 no ano, 9,32%

A Região Sul tem 41 pessoas internadas com a doença, menor índice do ano (foto: Soraia Piva/EM/D.A Press)

A região tem 440 leitos de UTI SUS COVID disponíveis e atualmente são 41 pessoas internadas com a doença no Sul-mineiro.

Porém, em relação à ocupação geral de leitos na região houve aumento – na semana passada os dados estavam em 43,58%, e nesta, houve aumento para 44,20%.

Microrregiões do Sul de Minas

As microrregiões tem tido baixa nos números de internação também. Em Alfenas/Machado a proporção de leitos ocupados é de 15% com 40 leitos disponíveis e seis pacientes internados com a COVID-19.

Em Guxuapé a ocupação é de 0% com 20 leitos disponíveis – já em Itajubá os dados ficam 7,89% com 76 leitos operantes e seis pessoas internadas com o novo coronavírus.

Veja abaixo a situação em cada microrregião:

- Lavras têm 5% de leitos UTI COVID ocupados com 20 disponíveis e um paciente internado

- Passos têm 2% de leitos UTI COVID ocupados com 50 disponíveis e um paciente internado

- Poços de Caldas têm 4% de leitos UTI COVID ocupados com 50 disponíveis e dois pacientes internados

- Pouso Alegre tem 4,44% de leitos UTI COVID ocupados com 45 disponíveis e dois pacientes internados

- São Lourenço tem 20% dos leitos UTI COVID ocupados com 55 disponíveis e 11 pacientes internados

- São Sebastião do Paraíso tem 15% dos leitos UTI COVID ocupados com 20 disponíveis e três pacientes internados

- Três Corações têm 30% dos leitos UTI COVID ocupados com 20 disponíveis e seis pacientes internados

- Três Pontas têm 0% dos leitos de UTI COVID ocupados com 24 disponíveis e zero pacientes internados

- Varginha tem 10% dos leitos de UTI COVID ocupados com 20 disponíveis e dois pacientes internados

A microrregião de Cássia não divulgou os dados e aparece com os índices no Painel de Monitoramento da SES em branco.

O Sul registrou até hoje 310.473 casos e 7.456 mortes pela COVID-19 – 301.236 pessoas se recuperaram da COVID e atualmente 1.781 aguardam confirmação ou estão em acompanhamento.